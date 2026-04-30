Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penyebab Kebakaran Apartemen Mediterania Jakbar dari Panel Listrik Basement

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |14:53 WIB
Kebakaran Apartemen Mediterania Jakbar (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Polisi mengungkap sumber api dari peristiwa kebakaran di Apartemen Mediterania, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Polisi menyebut kebakaran berasal dari panel listrik di area basement.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Twedi Aditya Bennyahdi, mengatakan hal tersebut diperoleh dari keterangan petugas keamanan setempat.

“Kami menerima informasi awal dari petugas sekuriti setempat bahwa sumber api berasal dari panel listrik di basement. Api tersebut dapat segera dipadamkan. Namun, asap sudah terlanjur mengepul dan masuk ke rongga jalur kabel, sehingga merambat ke ruangan di lantai-lantai atas dan unit-unit,” kata Twedi kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).

Ia menegaskan, tidak ada api yang langsung menjalar ke unit hunian warga. Menurutnya, informasi yang beredar di media sosial soal unit terbakar tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada api yang langsung menyentuh unit hunian. Kami juga memohon maaf karena di media sosial beredar foto yang menggambarkan seolah-olah unit terbakar dan jendela hangus. Kami tegaskan, tidak ada satu pun unit yang terdampak langsung oleh api,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement