Ruang Server Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Terbakar, Dua Karyawan Jadi Korban

JAKARTA – Kebakaran melanda ruang server poliklinik Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, di kawasan Pasar Minggu, Senin (20/4/2026). Dua orang karyawan dilaporkan mengalami luka ringan.

Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan, Asril Rizal, mengatakan korban mengalami luka lecet pada bagian kaki.

“Objek yang terbakar adalah poliklinik Gedung D Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Dua orang karyawan mengalami luka ringan berupa lecet di kaki,” ujarnya.

Asril menjelaskan, kebakaran terjadi sekitar pukul 13.38 WIB. Api pertama kali diketahui oleh salah satu pegawai yang melihat kobaran api sudah membesar di bagian luar gedung.

“Awalnya saksi melihat api di samping luar gedung, tepatnya di area barang bekas seperti meja, kursi, dan komputer. Api kemudian membesar, dan karyawan lain menghubungi layanan darurat 112,” tuturnya.