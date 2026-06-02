MNC Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Kemayoran

JAKARTA – MNC Peduli bekerja sama dengan Polres Metro Jakarta Pusat menyalurkan bantuan bagi warga yang terdampak kebakaran di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2026). Bantuan diserahkan langsung di posko pengungsian sebagai upaya membantu memenuhi kebutuhan mendesak para penyintas.

Berdasarkan pantauan di lokasi, bantuan yang diberikan berupa kebutuhan sandang sehari-hari, seperti pembalut wanita, kaos oblong, serta pakaian dalam untuk perempuan dan laki-laki. Bantuan tersebut menjadi salah satu kebutuhan yang paling dibutuhkan warga pascakebakaran.

Kedatangan bantuan dari MNC Peduli disambut antusias oleh masyarakat. Sejumlah warga tampak mengantre di posko pengungsian, terutama untuk mendapatkan pakaian dalam yang ketersediaannya masih terbatas.

Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasat Reskrim) Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Karyono, mengapresiasi dukungan yang diberikan berbagai pihak, termasuk MNC Peduli, kepada warga terdampak.

"Bantuan-bantuan lainnya ini masuk ke Polres, salah satunya dari MNC Peduli. Tentunya bantuan MNC Peduli ini sangat bermanfaat dan pasti sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak," ujar Karyono.