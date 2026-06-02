Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rano Tegaskan Siswa Terdampak Kebakaran Kemayoran Bisa Ikuti Ujian Sekolah Susulan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |18:15 WIB
Rano Tegaskan Siswa Terdampak Kebakaran Kemayoran Bisa Ikuti Ujian Sekolah Susulan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan, para siswa yang terdampak kebakaran di kawasan permukiman dekat Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, tetap dapat mengikuti ujian sekolah melalui mekanisme ujian susulan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, dirinya telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memastikan hak pendidikan para siswa yang menjadi korban kebakaran tetap terpenuhi.

"Tadi pagi-pagi saya berangkat dari rumah jam 6 pagi, karena saya nganterin cucu saya ujian. Karena itu saya telepon Kepala Dinas, 'Eh anak-anakku yang kena kebakaran gimana ujiannya?'," kata Rano kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Menurut Rano, siswa yang tidak dapat mengikuti ujian akibat terdampak kebakaran akan diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian susulan. Kebijakan tersebut dipastikan berlaku secara otomatis bagi para korban.

"Nanti bisa menyusul. Itu kebijakan," ujar Rano menirukan jawaban Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/338/3222080//korban_kebakaran_di_kawasan_pasar_jiung-o2va_large.jpg
Dikelilingi Puing Kebakaran di Kemayoran, Rumah Hafiz Alquran Ini Masih Tegak Berdiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/338/3222062//wakil_gubernur_dki_jakarta_rano_karno-4bjn_large.jpg
Kebakaran Kemayoran Terjadi di Lahan Setneg, Ini Penjelasan Wagub Rano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/338/3221963//kebakaran-cY7t_large.jpg
Kebakaran Hebat Lahap Pasar Jiung Kemayoran, Petugas Damkar Berjibaku Jinakkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/338/3221953//kebakaran-GHNM_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Permukiman Padat di Kemayoran, 87 Personel Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/338/3221416//kebakaran_di_tambora-4yOF_large.jpg
Kebakaran Tambora Diduga Dipicu Korsleting Listrik, Puslabfor Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/29/338/3221384//sujay_dan_santia_saat_ditemui_ketika_mengungsi_di_musala_al_hikmah-2pZi_large.jpg
Kisah Pilu Warga Tambora saat Rumah Terbakar: Selamatkan Orang Tua daripada Harta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement