Rano Tegaskan Siswa Terdampak Kebakaran Kemayoran Bisa Ikuti Ujian Sekolah Susulan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan, para siswa yang terdampak kebakaran di kawasan permukiman dekat Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat, tetap dapat mengikuti ujian sekolah melalui mekanisme ujian susulan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan, dirinya telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memastikan hak pendidikan para siswa yang menjadi korban kebakaran tetap terpenuhi.

"Tadi pagi-pagi saya berangkat dari rumah jam 6 pagi, karena saya nganterin cucu saya ujian. Karena itu saya telepon Kepala Dinas, 'Eh anak-anakku yang kena kebakaran gimana ujiannya?'," kata Rano kepada wartawan, Selasa (2/6/2026).

Menurut Rano, siswa yang tidak dapat mengikuti ujian akibat terdampak kebakaran akan diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian susulan. Kebijakan tersebut dipastikan berlaku secara otomatis bagi para korban.

"Nanti bisa menyusul. Itu kebijakan," ujar Rano menirukan jawaban Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.