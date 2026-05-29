Kebakaran Tambora Diduga Dipicu Korsleting Listrik, Puslabfor Turun Tangan

JAKARTA - Polisi mengungkap dugaan awal penyebab kebakaran yang menghanguskan 27 rumah di Jalan Krendang Barat, Kelurahan Krendang, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kebakaran diduga dipicu korsleting listrik.

Kapolsek Tambora, AKP Wahyu Hidayat mengatakan, pihaknya masih mendalami penyebab kebakaran melalui proses olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Untuk kejadian kebakaran kemarin itu disebabkan oleh korsleting listrik. Kemudian, untuk saat ini api sudah padam dan sudah selesai pendinginan," ujar Wahyu saat meninjau lokasi kebakaran, Jumat (29/5/2026).

Meski demikian, Wahyu belum dapat memastikan sumber awal api. Menurut dia, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan melibatkan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor).

Sebelumnya, polisi juga telah mengamankan lokasi kejadian dengan memasang garis polisi.

"Masih sementara proses penyelidikan, karena kemarin sudah kita lakukan sampai pagi tadi pemasangan police line dan nanti akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut dengan melibatkan pihak Puslabfor," katanya.