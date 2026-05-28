Permukiman Padat di Tambora Terbakar, 19 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Sebuah rumah tinggal di kawasan padat permukiman di Jalan Krendang Barat Gang 2, Tambora, Jakarta Barat, terbakar pada Kamis (28/5/2026) malam. Sebanyak 19 unit mobil pemadam kebakaran dan 95 personel dikerahkan untuk memadamkan api.

“Objek rumah tinggal di Jalan Krendang Barat Gang 2, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat,” demikian keterangan Command Centre Gulkarmat Jakarta.

Dalam keterangannya, kebakaran dilaporkan warga pada pukul 19.47 WIB. Tak berselang lama, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian.

“Waktu tiba pukul 19.53 WIB, waktu mulai operasi pemadaman pukul 19.54 WIB. Saat ini proses pemadaman masih berlangsung,” ujarnya.

Untuk memadamkan api, sebanyak 19 unit dan 95 personel pemadam kebakaran dikerahkan. Dari total armada tersebut, dua unit merupakan bantuan dari Jakarta Pusat.

“Pengerahan 19 unit (JB:16 + JP:2 + PK:1) dan 95 personel,” jelasnya.