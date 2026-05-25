Ruko di Tanah Abang Jakpus Terbakar, 19 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah toko (ruko) di Jalan H Fachrudin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (25/5/2026) malam. Sebanyak 19 unit mobil pemadam dan 110 personel diterjunkan untuk memadamkan api.

“Objek yang terbakar ruko di Jalan H Fachrudin No 45, RT 008/RW 007, Tanah Abang, Jakarta Pusat,” demikian keterangan Command Centre Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta.

Petugas menerima laporan kebakaran pada pukul 18.19 WIB. Dua menit kemudian, tim pemadam tiba di lokasi dan langsung melakukan proses pemadaman.

“Waktu tiba pukul 18.21 WIB dan operasi pemadaman dimulai pukul 18.22 WIB. Saat ini masih dalam proses pemadaman,” lanjut keterangan tersebut.