Pabrik di Cengkareng Terbakar, Tiga Orang Jadi Korban

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah pabrik di kawasan Jalan Peternakan Raya, Gang Semut, RT 06/RW 04, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.

Api diduga pertama kali muncul dari gudang penyimpanan kardus dan plastik, saat para karyawan tengah bekerja. Peristiwa tersebut langsung memicu kepanikan di lokasi.

Para karyawan yang melihat kobaran api sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR), sebelum akhirnya melapor kepada petugas keamanan dan menghubungi pemadam kebakaran.

"Karyawan yang sedang bekerja tiba-tiba melihat api yang sudah membesar di dalam gudang penyimpanan kardus dan plastik, lalu melapor kepada security dan mencoba memadamkan dengan APAR. Security kemudian menghubungi pemadam kebakaran," kata Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat, Achmad Saiful Kahfi, Selasa (19/5/2026).

Sebanyak 27 unit mobil pemadam dengan 135 personel dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penanganan. Api berhasil dilokalisasi sekitar pukul 07.38 WIB, dan proses pendinginan mulai dilakukan satu menit setelahnya.