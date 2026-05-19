Jet Tempur Rafale Perkuat TNI AU, Seskab Teddy: Langit Indonesia Harus Aman!

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |01:05 WIB
JAKARTA  - Wilayah udara Indonesia harus aman dan kedaulatannya tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat pertahanan Indonesia.

Penegasan itu diungkapkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) ke Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satunya Jet Tempur Rafale.

“Langit Indonesia harus aman, kedaulatan tidak bisa ditawar,” tegas Teddy dalam unggahan @sekretariat.presiden, Senin (18/5/2026).

Menurut Teddy, penyerahan alutsista strategis oleh Presiden Prabowo kepada TNI dalam rangka memperkuat postur pertahanan udara Indonesia secara komprehensif.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya modernisasi alutsista yang telah dimulai sejak Presiden menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan kini terus diperkuat dalam kepemimpinan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia,” lanjutnya.

 

