Momen Prabowo Cek Kokpit Jet Tempur Rafale Buatan Prancis

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna memperkuat postur pertahanan udara Indonesia secara komprehensif. Usai prosesi penyerahan, Prabowo sempat meninjau kokpit pesawat Dassault Rafale hingga sejumlah misil buatan Prancis tersebut.

Penyerahan alutsista digelar di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Air Base, Senin (18/5/2026). Adapun alutsista yang diserahkan yakni 6 pesawat MRCA Rafale, 4 pesawat Dassault Falcon 8X, 1 pesawat Airbus A400M Atlas MRTT, 1 rudal Meteor missile dan 6 Smart Weapon Hammer, serta 1 radar GCI GM403.

Prabowo mengawali proses penyerahan dengan melepas tirai logo Skadron Udara 12 di bagian depan badan pesawat MRCA Rafale. Selanjutnya, Prabowo melakukan prosesi penyiraman air ke bagian depan pesawat Rafale.

Rangkaian prosesi penyerahan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kunci pesawat secara simbolis oleh Prabowo kepada Panglima TNI Agus Subiyanto. Setelah itu, Panglima TNI menyerahkan kunci tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Usai prosesi, Prabowo langsung meninjau sejumlah alutsista di lokasi. Prabowo tampak menerima penjelasan dari Tonny Harjono saat meninjau misil yang dipamerkan di area acara.