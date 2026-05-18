Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Cek Kokpit Jet Tempur Rafale Buatan Prancis

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |12:55 WIB
Momen Prabowo Cek Kokpit Jet Tempur Rafale Buatan Prancis
Momen Presiden Prabowo Subianto cek kokpit Jet Tempur Rafale (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) guna memperkuat postur pertahanan udara Indonesia secara komprehensif. Usai prosesi penyerahan, Prabowo sempat meninjau kokpit pesawat Dassault Rafale hingga sejumlah misil buatan Prancis tersebut.

Penyerahan alutsista digelar di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Air Base, Senin (18/5/2026). Adapun alutsista yang diserahkan yakni 6 pesawat MRCA Rafale, 4 pesawat Dassault Falcon 8X, 1 pesawat Airbus A400M Atlas MRTT, 1 rudal Meteor missile dan 6 Smart Weapon Hammer, serta 1 radar GCI GM403.

Prabowo mengawali proses penyerahan dengan melepas tirai logo Skadron Udara 12 di bagian depan badan pesawat MRCA Rafale. Selanjutnya, Prabowo melakukan prosesi penyiraman air ke bagian depan pesawat Rafale.

Rangkaian prosesi penyerahan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan kunci pesawat secara simbolis oleh Prabowo kepada Panglima TNI Agus Subiyanto. Setelah itu, Panglima TNI menyerahkan kunci tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI M. Tonny Harjono.

Usai prosesi, Prabowo langsung meninjau sejumlah alutsista di lokasi. Prabowo tampak menerima penjelasan dari Tonny Harjono saat meninjau misil yang dipamerkan di area acara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219092/prabowo-oFWv_large.jpg
Prabowo Tegaskan Pertahanan Kunci Stabilitas Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219078/prabowo_subianto-Jyb3_large.jpg
Tambah 6 Jet Tempur Rafale, Prabowo: Tonggak Peningkatan Kekuatan Pertahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219062/prabowo_subianto-ntgr_large.jpg
Prabowo Serahkan 6 Jet Tempur Rafale hingga 4 Falcon 8X ke TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218936/prabowo-kDlr_large.jpg
Gaya Prabowo Kendarai Traktor Combine Corn Harvester saat Panen Jagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218914/prabowo_subianto-D9Ra_large.jpg
Ultimatum Aparat, Prabowo: Jangan Jadi Beking Narkoba hingga Judi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218912/prabowo-CjYU_large.jpg
Ketika Prabowo Dibuat Tersenyum Haru oleh Surat Anak SD Curhat soal MBG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement