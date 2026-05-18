Pramono: CFD Rasuna Said Efektif Digelar Mulai 1 Juni 2026

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan pelaksanaan Car Free Day (CFD) di kawasan Rasuna Said, akan efektif digelar mulai 1 Juni 2026. Pernyataan itu sekaligus menjawab alasan CFD di kawasan tersebut belum digelar pada Minggu (17/5/2026) pagi.

Menurut Pramono, sejumlah fasilitas penunjang di kawasan Rasuna Said masih dalam tahap pengerjaan dan ditargetkan rampung sebelum 1 Juni 2026.

"Secara khusus untuk Car Free Day di Rasuna Said, kenapa kemudian dimulai 1 Juni, karena mudah-mudahan saat itu seluruh fasilitas sudah selesai, mulai dari pedestrian, penanaman pohon, dan sebagainya," kata Pramono saat ditemui di Jakarta Utara, Minggu (17/5/2026).

Pramono menjelaskan, jam operasional CFD di Rasuna Said akan berbeda dengan kawasan Sudirman-MH Thamrin. Menurutnya, CFD di Rasuna Said akan berakhir lebih cepat untuk menghormati aktivitas ibadah masyarakat di kawasan tersebut.

“Kalau di Sudirman-Thamrin dimulai pukul 05.30 WIB sampai 10.00 WIB. Sedangkan di Rasuna Said dimulai pukul 05.30 WIB sampai 09.00 WIB karena di sana ada beberapa tempat ibadah yang memulai kegiatan pukul 10.00 pagi,” ujarnya.