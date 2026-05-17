Resmikan Kelenteng di PIK 2, Pramono: Sudah Waktunya LRT Sampai Sini

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membuka peluang pembangunan jalur LRT Jakarta hingga menjangkau kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Hal itu disampaikan Pramono saat memberikan sambutan dalam Peresmian Agung Kelenteng Tian Fu Gong di Riverwalk Island PIK, Jakarta Utara, Minggu (17/5/2026).

Mulanya, Pramono menyinggung tingginya minat masyarakat terhadap layanan Transjabodetabek rute PIK 2-Blok M yang belum lama ini diresmikannya. Ia mengatakan jumlah penumpang mengalami lonjakan signifikan dari target awal.

“Mungkin lima sampai enam bulan lalu, atau bahkan lebih, saya meresmikan Transjabodetabek dari PIK 2 ke Blok M. Waktu itu targetnya hanya 2.000 penumpang per hari, sekarang sudah rata-rata 8.000 penumpang per hari,” ujar Pramono.