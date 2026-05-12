Gibran Tinjau Proyek MRT Fase 2A Bareng Menhub dan Pramono

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |12:12 WIB
Wapres Gibran Rakabuming Raka (Foto: Tangkapan layar iNews TV)
JAKARTA - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau proyek pembangunan mass rapid transit (MRT) fase 2A yang menghubungkan Bundaran Hotel Indonesia (HI)-Monas pada Selasa (12/5/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone, Gibran meninjau proyek tersebut bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat.

Mereka terlihat mengenakan alat pelindung diri berupa helm dan rompi keselamatan saat meninjau area proyek. Dalam kunjungan tersebut, rombongan juga tampak berbincang di lokasi pembangunan.

Gibran menjelaskan progres pembangunan MRT fase 2A telah mencapai 59 persen. "Ini adalah proyek kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Secara keseluruhan sudah dilaporkan progres pembangunannya sudah mencapai 59 persen," ujar Gibran.

Menurut Gibran, proyek yang membentang dari Stasiun HI hingga Monas itu ditargetkan rampung dan mulai beroperasi pada akhir 2027. Selanjutnya, jalur akan diperpanjang hingga Stasiun Kota dan ditargetkan selesai pada 2029.

