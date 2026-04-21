HOME NEWS NASIONAL

Gibran Minta MBG Diprioritaskan di Daerah Terpencil

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |22:31 WIB
Gibran Minta MBG Diprioritaskan di Daerah Terpencil (Dok Setwapres)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan di daerah terpencil. Permintaan itu ia sampaikan ketika meninjau program MBG di Sekolah Kristen Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa (21/4/2026). 

Gibran menegaskan pentingnya pemerataan program MBG, khususnya bagi anak-anak di wilayah terpencil agar seluruh siswa mendapatkan asupan gizi yang layak. Ia menekankan daerah seperti Yahukimo harus menjadi prioritas dalam implementasi program tersebut.

“MBG itu harusnya diprioritaskan di area-area seperti ini. Kalau belum merata, nanti harus didorong supaya semua bisa menerima,” ujar Wapres.

Dalam kunjungannya, kehadiran Gibran disambut antusias guru dan siswa. Salah satu guru di Sekolah Kristen Yahukimo, Teacher Kroni, menyampaikan program MBG sejauh ini berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi para siswa.

“Sejauh ini program MBG berjalan dengan lancar. Anak-anak semua dapat dan mereka senang,” ucapnya.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211530/pemerintah-tm0e_large.jpg
JK Usul Harga BBM Naik, Gibran: Tidak Sejalan dengan Arahan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/337/3211505/gibran_rakabuming_raka-TmRn_large.jpg
Gibran Minta Hakim Ad-Hoc Profesional Tangani Sidang Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3210945/gibran_rakabuming_raka-frNU_large.jpg
Gibran Janji Perjuangkan Nasib Guru PPPK dan Honorer di Kupang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210464/seskab_teddy-4jca_large.jpg
Seskab Teddy Temui Wapres Gibran Bahas Kondisi Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/337/3210027/gibran-wWFd_large.jpg
Sampaikan Duka Cita atas Gugurnya 3 Prajurit TNI, Gibran Dukung PBB Investigasi Menyeluruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/337/3209129/wapres_gibran-qwsu_large.jpg
Wapres Gibran Tekankan Pentingnya Keharmonisan Sosial saat Kunjungi Ponpes Annajah Dawar Boyolali
