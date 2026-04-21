Gibran Minta MBG Diprioritaskan di Daerah Terpencil

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diprioritaskan di daerah terpencil. Permintaan itu ia sampaikan ketika meninjau program MBG di Sekolah Kristen Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa (21/4/2026).

Gibran menegaskan pentingnya pemerataan program MBG, khususnya bagi anak-anak di wilayah terpencil agar seluruh siswa mendapatkan asupan gizi yang layak. Ia menekankan daerah seperti Yahukimo harus menjadi prioritas dalam implementasi program tersebut.

“MBG itu harusnya diprioritaskan di area-area seperti ini. Kalau belum merata, nanti harus didorong supaya semua bisa menerima,” ujar Wapres.

Dalam kunjungannya, kehadiran Gibran disambut antusias guru dan siswa. Salah satu guru di Sekolah Kristen Yahukimo, Teacher Kroni, menyampaikan program MBG sejauh ini berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi para siswa.

“Sejauh ini program MBG berjalan dengan lancar. Anak-anak semua dapat dan mereka senang,” ucapnya.