JK Usul Harga BBM Naik, Gibran: Tidak Sejalan dengan Arahan Prabowo

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menanggapi usulan Wapres ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) yang meminta pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) guna merespons melonjaknya harga minyak dunia imbas konflik di Timur Tengah.

Gibran mengatakan, Pemerintah menghargai dan memberikan perhatian serius berbagai masukan yang ada, termasuk dari Wapres pendahulunya tersebut.

"Namun mohon maaf hal tersebut tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil," kata Gibran Kamis (9/4/2026).

Gibran menegaskan, Pemerintah bertekad melakukan efisiensi dan refocusing anggaran untuk melindungi masyarakat lapisan bawah.

Hal ini agar tidak terbebani efek berantai dari kenaikan harga BBM seperti kenaikan harga bahan pokok, biaya transportasi, dan lain-lain.