Gibran Panggil KSP Dudung Bahas BGN, Ada Apa?

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengaku dipanggil Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka untuk membahas persoalan terkait Badan Gizi Nasional (BGN). Pertemuan berlangsung sebelum dirinya bertemu Kepala BGN Dadan Hindayana.

“Tadi sebelum ketemu Kepala BGN pun saya dipanggil oleh Wapres,” katanya di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Saat bertemu Gibran, Dudung membahas rencana untuk mendatangkan para ahli gizi yang benar-benar menguasai pengelolaan dapur sehingga ada perbaikan dalam program BGN.

“Jadi bagaimana perbaikan-perbaikan masalah BGN, sehingga didatangkan pakar-pakar gizi, pakar-pakar yang betul-betul menguasai masalah dapur untuk perbaikan ke depannya terkait BGN,” ujarnya.

Sementara dalam pertemuan dengan Kepala BGN, Dudung mengungkapkan turut membahas situasi badan yang menaungi progam Makan Bergizi Gratis (MBG) itu. Dadan juga disebut melaporkan tentang situasi, mekanisme kerja, termasuk hal-hal yang menonjol di BGN.