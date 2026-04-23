HOME NEWS NASIONAL

Gibran Respons JK soal Klaim Jadikan Jokowi Presiden: Beliau Mentor Saya

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |08:37 WIB
Gibran Respons JK soal Klaim Jadikan Jokowi Presiden: Beliau Mentor Saya
JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming menyebut Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) sebagai sosok senior, mentor, dan idola bagi dirinya. Hal itu disampaikan Gibran saat menanggapi pertanyaan terkait pernyataan JK yang menyebut bahwa perjalanan politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo berkat politikus asal Golkar itu.

1. Gibran Sebut JK Mentor

“Pak JK itu senior saya, Pak JK itu mentor juga,” kata Gibran di RSUD JP Wanane, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (22/04/2026).

Gibran mengatakan, Jusuf Kalla memiliki kontribusi besar bagi bangsa, khususnya dalam penyelesaian konflik di berbagai daerah. Karena itu, Gibran menilai JK sebagai teladan yang patut dicontoh generasi pemimpin saat ini.

“Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik,” tuturnya.

“Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua,” sambung Gibran.

