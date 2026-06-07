Atraksi Ondel-Ondel hingga Permainan Tradisional Ramaikan CFD di Rasuna Said Pagi Ini

JAKARTA - Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta akan menghadirkan berbagai atraksi budaya Betawi dan permainan tradisional dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, pada Minggu (7/6/2026).

Kehadiran kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus memperkenalkan kearifan lokal kepada masyarakat yang memanfaatkan ruang publik untuk berolahraga dan berekreasi.

Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Mochamad Miftahulloh Tamary, mengatakan pihaknya akan menampilkan tiga grup ondel-ondel yang melibatkan sekitar 30 orang.

Atraksi tersebut akan bergerak dinamis di sepanjang ruas Jalan HR Rasuna Said sehingga dapat dinikmati masyarakat dari berbagai titik.

"Ada ondel-ondel nanti sepanjang jalan Rasuna. Ada tiga grup ondel-ondel jumlahnya 30 orang. Jadi tidak di satu titik, tetapi bergerak terus sepanjang kawasan kegiatan," ujarnya.

Selain pertunjukan ondel-ondel, Disbud DKI Jakarta juga menghadirkan permainan tradisional seperti egrang dan gangsing. Masyarakat tidak hanya dapat menyaksikan, tetapi juga berkesempatan mencoba langsung permainan tersebut.

Menurut Miftah, kehadiran permainan tradisional tidak hanya bertujuan sebagai hiburan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya yang berkelanjutan.