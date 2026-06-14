CIBINONG – Kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Tegar Beriman, Cibinong, mendadak berubah menjadi lautan manusia pada Minggu (14/06/2026). Ribuan warga antusias melebur bersama jajaran kepolisian.
Acara yang diinisiasi oleh Polres Bogor bersama Bhayangkari Cabang Bogor ini digelar khusus dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80.
Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto, mengatakan, olahraga bersama ini sengaja dipilih sebagai pembuka festival Bhayangkara Fest, karena dinilai menjadi sarana paling efektif untuk meruntuhkan sekat birokrasi antara aparat penegak hukum dan warga yang dilayaninya.
"Melalui olahraga bersama di area CFD ini, kami ingin membangun tubuh yang sehat sekaligus komunikasi yang cair dengan masyarakat,”ujar Wikha.
“Di momen Hari Bhayangkara ke-80 ini, Polres Bogor ingin menunjukkan bahwa polisi adalah bagian tidak terpisahkan dari warga. Ketika kita sehat bersama, kita juga bisa menjaga lingkungan kita tetap aman bersama-sama,"lanjutnya.
Ribuan warga yang selesai berolahraga juga memadati berbagai area layanan, termasuk stan Sayur Berkah yang menyediakan 5 kuintal sayuran segar gratis hasil panen petani lokal untuk dibawa pulang oleh ibu-ibu peserta senam.