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Jelang Hari Bhayangkara, Polisi Retro Era 70-an Bikin Heboh Warga saat CFD Cibinong

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |19:37 WIB
Jelang Hari Bhayangkara, Polisi Retro Era 70-an Bikin Heboh Warga saat CFD Cibinong
Polisi Retro Era 70-an Bikin Heboh Warga saat CFD Cibinong
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​CIBINONG – Kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Tegar Beriman, Cibinong, mendadak berubah menjadi lautan manusia pada Minggu (14/06/2026). Ribuan warga antusias melebur bersama jajaran kepolisian.

​Acara yang diinisiasi oleh Polres Bogor bersama Bhayangkari Cabang Bogor ini digelar khusus dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80.

Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto, mengatakan, ​olahraga bersama ini sengaja dipilih sebagai pembuka festival Bhayangkara Fest, karena dinilai menjadi sarana paling efektif untuk meruntuhkan sekat birokrasi antara aparat penegak hukum dan warga yang dilayaninya.

​"Melalui olahraga bersama di area CFD ini, kami ingin membangun tubuh yang sehat sekaligus komunikasi yang cair dengan masyarakat,”ujar Wikha.

“Di momen Hari Bhayangkara ke-80 ini, Polres Bogor ingin menunjukkan bahwa polisi adalah bagian tidak terpisahkan dari warga. Ketika kita sehat bersama, kita juga bisa menjaga lingkungan kita tetap aman bersama-sama,"lanjutnya.

Ribuan warga yang selesai berolahraga juga memadati berbagai area layanan, termasuk stan Sayur Berkah yang menyediakan 5 kuintal sayuran segar gratis hasil panen petani lokal untuk dibawa pulang oleh ibu-ibu peserta senam.

 

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Topik Artikel :
CFD polri Hari Bhayangkara
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