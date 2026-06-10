Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri: Berbagai Dinamika Pengaruhi Revisi UU Polri, Singgung Aksi Demo Agustus 2025

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |23:05 WIB
Kapolri: Berbagai Dinamika Pengaruhi Revisi UU Polri, Singgung Aksi Demo Agustus 2025
Kapolri Jenderal Listyo Listyo Sigit Prabowo.
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa perjalanan revisi Undang-Undang (UU) Polri turut dipengaruhi oleh berbagai dinamika yang terjadi di Tanah Air, termasuk gelombang demonstrasi yang sempat mencuat pada Agustus-September 2025 lalu.

Hal itu disampaikan Sigit saat memberikan keynote speech (sambutan utama) dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Kompolnas Tahun 2026 di Mercure Hotel Ancol, Jakarta Utara, Rabu (10/6/2026).

Menurut Sigit, pembahasan UU Polri sempat mengalami penundaan lantaran pemerintah dan DPR saat itu memprioritaskan penyelesaian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Dan alhamdulillah, pasca-KUHAP selesai, Undang-Undang Polri pun mulai berjalan," kata Sigit.

Namun dalam perjalanannya, kata dia, sejumlah peristiwa di masyarakat turut memengaruhi proses pembentukan beleid tersebut.

Sigit menjelaskan, salah satu dinamika yang muncul saat itu adalah aksi demonstrasi yang dikenal dengan sebutan "Agustus Kelam" dan "September Hitam". Menurutnya, isu tersebut berkembang dari kritik terhadap sejumlah peristiwa dan kebijakan pemerintah menjadi tuntutan reformasi Polri pascapandemi.

Sebagai informasi, gelombang demonstrasi dan kerusuhan pada Agustus 2025 dipicu oleh penolakan terhadap kenaikan gaji atau tunjangan DPR, penolakan kebijakan ekonomi, dan kemarahan atas tindakan represif aparat, termasuk insiden tertabraknya seorang pengemudi ojek daring (ojol) oleh mobil rantis polisi.

"Ada isu kerusuhan pada bulan Agustus yang dikenal dengan 'Agustus Kelam' ya, dan 'Black September', yang kemudian muncul isu terkait dengan reformasi yang awalnya itu adalah proses perjalanan kritik terhadap peristiwa ataupun kebijakan-kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat saat itu yang membuat perbaikan secara menyeluruh, kemudian dalam perjalanannya menjadi isu terkait dengan reformasi Polri pasca-reformasi," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223780//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-0OK3_large.jpg
Kapolri: Mabes Polri hingga Polsek se-Indonesia Gelar Nobar Gratis Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223777//kapolri_jenderal_listyo_listyo_sigit_prabowo-ulZ8_large.jpg
Antisipasi Judi Selama Piala Dunia 2026, Polri Aktifkan Satgas Anti-Mafia Bola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223719//polri-Emdp_large.jpg
Kapolri: Kompolnas Mitra Strategis untuk Pembenahan Polri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223687//polri-Ml1R_large.jpg
Polri Buka Rekrutmen untuk Disabilitas Usai UU Baru Disahkan, Ruang Jabatan Diperluas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223671//uu_polri-irt2_large.jpg
Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Polisi dalam UU Polri yang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223540//wamenkum-CAOE_large.jpg
Wamenkum: Presiden Bisa Perpanjang Masa Dinas Kapolri Sesuai Kebutuhan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement