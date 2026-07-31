Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Geser 2 Jenderal dari Posisi Wakapolda, Ini Daftarnya!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |13:32 WIB
Kapolri Geser 2 Jenderal dari Posisi Wakapolda, Ini Daftarnya!
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit kembali melakukan mutasi jabatan. Perputaran posisi itu di antaranya terjadi pada dua jabatan Wakapolda.

Mutasi jabatan itu tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1584/VII/KEP./2026 yang ditandatangani oleh Kapolri atas nama As SDM Polri Irjen Anwar per tanggal 30 Juli 2026.

Sebagaimana termaktub dalam telegram yang dilihat Okezone, Jumat (31/7/2026), posisi Wakapolda Sumut akan dijabat oleh Brigjen Naek Pamen Simanjuntak. Ia saat ini menjabat sebagai Karo Provisi Divisi Propam Polri.

Sementara, Wakapolda Jambi nantinya bakal dijabat oleh Brigjen K. Yani Sudarto. Ia menggantikan Brigjen Benny Ali.

Brigjen Benny Ali sendiri dimutasi menjadi Agen Intelijen Kepolisian Utama Tk. I Banintelkam Polri.

Sementara, Wakapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan dimutasi menjadi Kasespimmen Sespim Lemdiklat Polri.

Untuk posisi Karo Provisi Divisi Propam Polri, nantinya bakal dijabat Kombes Radjo Alriadi Harahap. Ia saat ini menduduki posisi Sesroprovis Divisi Propam Polri.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/337/3233371//kapolri-y4VW_large.jpg
Kapolri Mutasi Wakapolda Sumut Brigjen Sonny Irawan Jadi Kasespimmen Sespim Lemdiklat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/337/3233362//viral-lj3e_large.jpg
Kapolri Kembali Lakukan Mutasi Jabatan Strategis, Ini Daftar Lengkapnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/340/3233284//polres_malang-tgkU_large.jpg
Sambangi PN dan Kejari, Kapolres Malang: Perkuat Sinergitas Jaga Kamtibmas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/337/3233269//oegroseno-LcYQ_large.jpg
Oegroseno Jelaskan Duduk Perkara Lahan Sespim-Sepolwan: Ditawari Rp1 Miliar, Saya Tolak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/337/3233223//prabowo-sMCu_large.jpg
Kelakar Prabowo ke Jaksa Agung dan Kapolri: Selalu Berdekatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/337/3233222//viral-DCZm_large.jpg
Polri Harus Waspadai Serangan Balik Koruptor Usai Bongkar Kasus Febrie Adriansyah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement