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Sambangi PN dan Kejari, Kapolres Malang: Perkuat Sinergitas Jaga Kamtibmas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |21:13 WIB
Sambangi PN dan Kejari, Kapolres Malang: Perkuat Sinergitas Jaga Kamtibmas
Kapolres Malang sambaling PN dan Kejari (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
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JAKARTA - Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri menyambangi Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen dan Kantor Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Malang. Silaturahmi dilakukan dalam rangka menguatkan sinergitas dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ia menjelaskan, kegiatan itu juga merupakan upaya untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas lintas aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Malang. Menurut Rulian, silaturahmi menjadi bagian dari langkah awalnya sebagai Kapolres Malang untuk memperkenalkan diri sekaligus membangun komunikasi dan sinergitas dengan jajaran penegak hukum di Kabupaten Malang.

"Sebagai pejabat baru di Polres Malang, tentunya saya perlu membangun komunikasi dan silaturahmi dengan seluruh unsur penegak hukum. Ini menjadi langkah awal untuk memperkuat sinergitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Malang," kata Rulian, Kamis (30/7/2026).

Menurutnya, kolaborasi antara kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum. Sinergitas diharapkan dapat terus terjalin dengan baik demi menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, terkendali, dan aman.

"Kami ingin membangun sinergitas yang semakin kuat, sehingga seluruh proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polres Malang senantiasa aman, kondusif, dan terkendali," ujarnya.

Rulian menambahkan, silaturahmi dengan unsur penegak hukum maupun berbagai elemen masyarakat akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan koordinasi selama dirinya mengemban amanah sebagai Kapolres Malang.

"Ke depan, komunikasi dan koordinasi ini akan terus kami jaga. Dengan sinergitas yang kuat antara Polres Malang dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), saya berharap kita bersama-sama dapat memberikan rasa aman dan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Malang," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Kejaksaan Polres Malang Polri
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