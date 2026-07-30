Kakortas Tipidkor Polri Datangi Kejagung, Ada Apa?

JAKARTA - Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortas Tipidkor) Polri Irjen Pol. Totok Suharyanto mendatangi Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta. Ia terlihat datang mengenakan kemeja putih didampingi beberapa orang.

Rombongan kemudian masuk ke Gedung Bundar. Namun, Totok tidak memberikan komentar terkait tujuan kedatangannya.

Terpisah, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan kedatangan Kakortas Tipidkor itu untuk bersilaturahmi dengan Kuntadi sebagai Jampidsus yang baru.

“Beliau silaturahmi aja dengan Pak Jampidsus,” kata Anang, Kamis (30/7/2026).

Saat disinggung kedatangan Totok secara spesifik menyangkut koordinasi kasus, Anang kembali menegaskan pertemuan ini hanya bentuk sinergi dua institusi.