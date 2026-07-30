KPK Sita Rp2,7 Miliar dalam OTT Bupati Pemalang, Ini Penampakannya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) yang salah satunya menangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro (AWI). Dalam operasi senyap itu, KPK turut menyita uang lebih dari Rp2 miliar. Penyitaan uang tersebut dilakukan berbarengan dengan penangkapan pihak-pihak terkait.

"Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, Tim KPK kemudian turut mengamankan barang bukti senilai kurang lebih total Rp2,7 miliar," kata Plt. Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein saat konferensi pers penahanan, Kamis (30/7/2026).

Barang bukti tersebut turut ditampilkan dalam konferensi pers penahanan. Terlihat uang senilai miliaran rupiah tersebut berupa pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu.

Selain itu, terlihat juga ransel dan koper yang merupakan tempat penyimpanan uang-uang tersebut. Berikut rincian lokasi uang-uang tersebut diamankan:

1). Uang tunai di rumah GHA sejumlah Rp300 juta.