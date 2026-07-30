Ibu Tewas Terlindas Akibat Menyalip Truk di Sampang

SAMPANG – Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Seorang perempuan berinisial S tewas, sedangkan balita yang diboncengnya terluka luka parah.

Korban sempat dievakuasi warga dalam kondisi tidak sadarkan diri bersama balitanya ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan.

"Putranya yang masih balita umur 1 tahun karena terluka parah dirujuk ke rumah sakit daerah Kabupaten Sampang," ujar Kasi Humas Polres Sampang, AKP Eko Puji Waluyo, Rabu (29/7/2026).

Kecelakaan bermula saat korban mengendarai sepeda motor dari arah Ketapang menuju Kota Sampang. Saat tiba di lokasi kejadian, korban yang membawa balita berusaha mendahului truk ekspedisi yang melaju di depannya.

Ketika hendak menyalip, bodi truk ekspedisi diduga menyenggol sepeda motor korban hingga oleng dan terjatuh ke sisi kanan jalan.

Namun saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju truk pengangkut drum dari arah Kota Sampang menuju Ketapang. Jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak memiliki ruang untuk menghindar, korban akhirnya tertabrak truk tersebut.

Benturan keras menyebabkan korban tewas setelah sempat dilarikan ke puskesmas. Sementara balita yang dibonceng dirujuk ke rumah sakit di Kabupaten Sampang untuk menjalani perawatan intensif akibat terluka parah.