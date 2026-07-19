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Kronologi Kecelakaan Beruntun 6 Mobil di Tol Bintara Arah Cakung, 1 Tewas dan 2 Luka-Luka

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |07:37 WIB
Kronologi Kecelakaan Beruntun 6 Mobil di Tol Bintara Arah Cakung, 1 Tewas dan 2 Luka-Luka
Kronologi Kecelakaan Beruntun 6 Mobil di Tol Bintara Arah Cakung
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JAKARTA - Kecelakaan beruntun yang melibatkan enam kendaraan terjadi di Tol Bintara arah Cakung di KM 54.600 A. Kejadian tersebut mengakibatkan satu korban meninggal dunia.

Kasat PJR Polda Metro Jaya AKBP Rieki Indra Bratamanggala mengungkapkan, kronologi kecelakaan tersebut. Kendaraan yang terlibat terdiri dari mobil pick up, mobil boks, dua truk, dan dua truk trailer.

Menurutnya, peristiwa kecelakaan tersebut menyebabkan tiga korban, salah satu diantaranya meninggal dunia.

"Korban Gandi Sugandi (59) Supir Kontainer meninggal dunia," kata AKBP Rieki dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/7/2026).

Menurutnya, jenazah kemudian dievakuasi ke RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur. Sementara, dua korban lainnya, Hamdan Hidayat (28) selaku supir pick up mengalami luka berat dan Jajang Irawan (28) supir truk mengalami luka ringan. Keduanya dilarikan ke  RS Mitra Keluarga Jati Asih.

 

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