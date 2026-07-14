Momen Akrab Kapolri-Jaksa Agung: Saling Panggil Sahabat dan Kakak Asuh

JAKARTA - Momen keakraban tersaji dalam pertemuan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Keduanya saling melempar sapaan hangat sebagai simbol soliditas dan sinergitas antarlembaga penegak hukum.

Momen akrab tersebut berlangsung saat digelarnya konferensi pers usai keduanya melangsungkan pertemuan. Dalam jumpa pers, pernyataan terlebih dahulu disampaikan Jaksa Agung.

Jaksa Agung membuka sambutannya dengan menyebut Kapolri dan jajaran Mabes Polri sebagai sahabat. "Selamat sore ini, alhamdulillah saya kedatangan sahabat-sahabat saya dari kepolisian. Dan sebenarnya ini adalah bukan program baru, ini adalah program lama," kata Jaksa Agung di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (13/7/2026).

Jaksa Agung juga memastikan Kejaksaan dan Polri adalah sahabat, bukan rival. "Dan kemudian kami juga, saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri," ujar Jaksa Agung.

Senada dengan itu, Kapolri dalam jumpa pers juga menyambut sapaan hangat Jaksa Agung. Ia memanggil Burhanuddin sebagai sosok kakak asuh.