Momen Keseruan Hari Bhayangkara: Ada Ledakan hingga Defile Lintas Masyarakat

JAKARTA - Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 digelar dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari upacara, aksi peragaan pasukan elite, hingga defile dari unsur personel dan seluruh lapisan elemen masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto menjadi pemimpin upacara dalam kegiatan ini. Setelah memberikan pidato terkait Hari Bhayangkara ke-80, acara pun dilanjutkan dengan pertunjukan menarik, yakni simulasi pembebasan sandera.

Aksi tersebut menyedot perhatian seluruh pengunjung yang hadir di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (1/7/2026). Selain menegangkan, beberapa kali terdengar suara ledakan yang memang sengaja disiapkan.

Kesigapan personel Polri terlihat dalam menanggulangi kejahatan tingkat tinggi. Ditampilkan aksi kejar-kejaran mobil polisi dengan pemeran penjahat.

Bahkan, aksi tembak-menembak sembari melaju kencang dalam mobil juga tersaji. Singkatnya, personel Kepolisian dengan kecanggihan peralatan dan kesigapan personel berhasil melumpuhkan penjahat tersebut.