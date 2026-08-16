Semarak Karnaval HUT Ke-81 RI di IKN, 1.215 Peserta Tampilkan Ragam Budaya Nusantara

NUSANTARA - Suasana kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin semarak menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menggelar karnaval kebudayaan yang diikuti 1.215 peserta pada Sabtu (15/8/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone, peserta berkumpul di garis start yang berada di depan Kemenko 1. Karnaval kemudian dimulai setelah Kepala OIKN Basuki Hadimuljono melepas ribuan peserta tersebut.

Peserta berjalan menuju panggung kehormatan untuk menampilkan berbagai atraksi kebudayaan. Mereka mengenakan beragam pakaian adat yang merepresentasikan kekayaan budaya dari berbagai daerah di Indonesia.

Tak hanya berjalan dalam barisan, sejumlah peserta juga memperagakan gerakan tari diiringi lagu-lagu populer. Berbagai kesenian tradisional turut memeriahkan acara, salah satunya reog Ponorogo.

Sebanyak 1.215 peserta berasal dari berbagai unsur, mulai dari masyarakat, pelajar, Kedeputian, sanggar seni hingga sekretariat OIKN. Kehadiran mereka membuat perayaan kemerdekaan di kawasan IKN berlangsung semakin meriah.