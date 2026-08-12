DPD: Sidang Tahunan 2026 Momentum Gaungkan Asta Cita Presiden Prabowo

JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung menyebut Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI (STSB) 2026 menjadi momentum penting untuk menggaungkan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Forum kenegaraan tersebut dinilai menjadi ruang untuk memastikan pembangunan nasional turut mengakomodasi kepentingan daerah.

"Ini menjadi episentrum pemikiran kebangsaan untuk memastikan pembangunan nasional menjangkau seluruh wilayah. Setiap jengkal tanah di republik ini memiliki kesempatan yang setara untuk tumbuh menjadi kekuatan bangsa," ujar Tamsil di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Tamsil mengatakan posisi DPD RI sebagai tuan rumah STSB tahun ini memiliki makna strategis. Sebagai lembaga dengan mandat representasi kewilayahan, DPD RI berkepentingan memastikan perspektif daerah menjadi bagian dari arus utama pembangunan nasional.

"DPD hadir membawa suara dari pesisir, pegunungan dan pedalaman ke dalam rumah kebangsaan. Kami mengapresiasi arsitektur pembangunan Asta Cita yang diperjuangkan Presiden Prabowo Subianto, menempatkan daerah sebagai bagian utuh dari agenda memajukan bangsa," katanya.

Menurut Tamsil, penguatan kapasitas nasional harus ditopang daerah yang produktif dan mampu mengembangkan potensi ekonominya. Pembangunan daerah, kata dia, merupakan strategi untuk memperkuat Indonesia dari dalam di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Pihaknya juga mengapresiasi arah pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan kepentingan nasional sebagai orientasi utama. Menurutnya, hal itu memperkuat implementasi Pasal 33 UUD 1945 dalam pengelolaan sumber daya nasional.