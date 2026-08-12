Perdana, Jet Tempur Rafale Demo Udara HUT Ke-81 RI di Langit Jakarta

JAKARTA - Pesawat tempur Rafale milik TNI Angkatan Udara untuk pertama kalinya turut ambil bagian dalam demo udara untuk rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kehadiran Rafale menjadi salah satu sorotan saat gladi kotor pertama upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

“Iya (ada Rafale). Iya (pertama kali),” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditanya mengenai keikutsertaan jet tempur terbaru milik Indonesia itu di Halaman Istana Merdeka.

Keikutsertaan Rafale dalam demo udara HUT ke-81 RI menjadi salah satu penampilan perdana jet tempur tersebut dalam momentum perayaan kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, Rafale diserahkan Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 18 Mei 2026, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Pantauan iNews Media Group, sejumlah jet tempur milik Indonesia terlihat melakukan atraksi manuver di langit Jakarta. Atraksi tersebut berlangsung setelah rangkaian gladi kotor upacara yang melibatkan berbagai unsur pasukan dan Paskibraka.

"Baru saja juga kita saksikan termasuk latihan untuk demo udara ya, yang diikuti oleh kurang lebih 81, apa namanya, baik pesawat maupun helikopter yang kita miliki," kata Prasetyo.

Prasetyo mengaku bangga melihat kemampuan para penerbang TNI yang menjalani latihan tersebut. Menurutnya, menerbangkan pesawat, khususnya pesawat tempur, bukan pekerjaan yang ringan.

"Dan tadi sudah saudara-saudara lihat, kita cukup bangga ya karena perlu kita sadari bahwa menerbangkan terutama pesawat tempur itu bukan sesuatu hal yang ringan ya. Jadi dalam kesempatan ini, meskipun masih bersifat latihan, kami juga ingin menyampaikan penghormatan dan apresiasi kepada seluruh personel TNI, terutama para pilot kita, penerbang kita, yang menerbangkan baik pesawat tempur, pesawat A400, maupun heli yang itu mempertaruhkan keselamatan, tapi kita merasakan terbang dengan penuh kebanggaan," katanya.