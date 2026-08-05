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Kapolri Pastikan Rangkaian HUT Ke-81 RI Bakal Berjalan Aman

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |18:18 WIB
Kapolri Pastikan Rangkaian HUT Ke-81 RI Bakal Berjalan Aman
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk memastikan pengamanan seluruh rangkaian Hari Kemerdekaan atau HUT ke-81 RI pada 17 Agustus 2026. Polri bakal terus bersinergi dengan seluruh pihak untuk menjamin keamanan momentum tersebut di seluruh Indonesia.

Hal itu ditegaskan usai rapat bersama yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, serta diikuti Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BIN Muhammad Herindra, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

“Kita bersama seluruh kementerian atau lembaga, khususnya yang memiliki tugas untuk menjaga stabilitas keamanan, bekerja sama dengan pemerintah daerah semuanya di seluruh Indonesia,” kata Sigit di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Sigit mengungkapkan, Polri akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak demi memastikan rangkaian perayaan 17 Agustus berjalan dengan aman. Mengingat, kata Sigit, HUT Kemerdekaan merupakan milik seluruh rakyat Indonesia yang merayakannya bersama.

“Tentunya setiap saat selalu berkoordinasi untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian nanti masuk pada perayaan 17 yang sudah dimulai dari beberapa rangkaian yang dilaksanakan pemerintah semuanya bisa berjalan dengan aman,” ujar Sigit.

“Dan tentunya kita imbau, ini adalah perayaan kita, perayaan kemerdekaan yang ke-81, perayaan kita bersama, tentunya mari kita sambut bersama-sama, kita rayakan bersama-sama dengan baik, dan kita jaga keutuhan bangsa ini,” pungkas Sigit.

(Arief Setyadi )

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