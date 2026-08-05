Jelang HUT Ke-81 RI, Kompleks Istana Kepresidenan Mulai Bersolek

JAKARTA - Semarak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di kawasan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Sejumlah sudut kawasan yang menjadi pusat kegiatan kenegaraan itu perlahan bersolek dan disulap dengan dominasi warna merah putih, menandai persiapan menyambut peringatan kemerdekaan pada Senin, 17 Agustus 2026, mendatang.

Pantauan Okezone, suasana tersebut sudah terlihat sejak memasuki pintu masuk Kompleks Istana Kepresidenan di Veteran III. Deretan pagar di sepanjang akses menuju kompleks Istana Kepresidenan dihiasi kain merah putih yang membentang rapi, menghadirkan nuansa khas perayaan kemerdekaan.

Tak hanya itu, umbul-umbul merah putih juga telah dipasang berjajar dengan jarak sekitar 1 meter. Setiap umbul-umbul memuat tema resmi HUT ke-81 RI, yakni "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", sehingga memberikan kesan seragam sekaligus mempertegas semangat peringatan kemerdekaan tahun ini.

Semakin masuk ke kawasan Kompleks Istana Kepresidenan, pemandangan lain tak kalah mencuri perhatian. Sejumlah mobil dinas berwarna putih tampak terparkir berjajar. Pada sisi kendaraan tersebut telah terpasang stiker bertuliskan angka 81 berukuran besar yang berdampingan dengan tema HUT ke-81 RI, menambah identitas visual perayaan di lingkungan Istana.

Persiapan juga terlihat di halaman Istana Negara. Sejumlah petugas tampak sibuk melakukan pengecatan pada beberapa bagian bangunan dan fasilitas pendukung. Besi-besi scaffolding atau steger yang digunakan sebagai penyangga telah dipasang menjulang untuk memudahkan proses pengecatan di bagian yang lebih tinggi.