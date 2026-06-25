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Libatkan Publik Pilih Logo HUT Ke-81 RI, Mensesneg: Simbol Kebangsaan Milik Bersama

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |13:55 WIB
Libatkan Publik Pilih Logo HUT Ke-81 RI, Mensesneg: Simbol Kebangsaan Milik Bersama
Mensesneg Prasetyo Hadi (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi selaku Ketua Panitia Negara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menyampaikan partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo HUT ke-81 Kemerdekaan RI merupakan wujud nyata keterlibatan masyarakat dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurutnya, melalui partisipasi publik, masyarakat tidak hanya menjadi penikmat hasil akhir, tetapi juga turut berkontribusi dalam menentukan identitas visual yang merepresentasikan semangat peringatan kemerdekaan Indonesia.

“Pemilihan logo HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi ruang bagi masyarakat untuk ikut mengambil bagian dalam perayaan kemerdekaan. Keterlibatan ini mencerminkan semangat demokrasi, gotong royong, dan rasa memiliki terhadap simbol-simbol kebangsaan kita,” ujar Prasetyo, Kamis (25/6/2026).

Mensesneg menambahkan setiap suara dan masukan dari masyarakat merupakan bagian penting dalam memilih desain yang dinilai paling mampu menggambarkan cita-cita, optimisme, serta semangat persatuan Indonesia.

“Peringatan HUT Republik Indonesia adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, kami melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas kreatif, hingga masyarakat umum, agar proses pemilihan logo ini menjadi ruang kolaborasi nasional yang memperkuat rasa kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Mensesneg berharap logo HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang terpilih tidak hanya menjadi identitas visual semata, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia dibangun, diperjuangkan, dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Melalui semangat kebersamaan inilah, kita ingin memastikan bahwa setiap peringatan kemerdekaan bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga memperkuat tekad bersama untuk terus melanjutkan perjuangan menuju Indonesia yang semakin maju, adil, dan sejahtera,” pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Logo HUT RI HUT Ke-81 RI HUT RI
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