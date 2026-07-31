Meriahkan HUT Ke-81 RI, Pesta Rakyat Bakal Digelar Seharian di Monas

JAKARTA - Pemerintah akan menggelar Pesta Rakyat di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 17 Agustus 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Berlangsung sejak pagi hingga malam hari, Pesta Rakyat terbuka bagi masyarakat luas dengan menghadirkan beragam kegiatan hiburan, permainan, hingga kuliner gratis.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro dalam Konferensi Pers Bulan Kemerdekaan RI Tahun 2026 di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

"Dalam Pesta Rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an," ujar Juri.

Selain perlombaan, Juri menyebut kawasan Monas juga akan menjadi ruang rekreasi bagi keluarga. Berbagai permainan anak akan disediakan sehingga orangtua yang datang bersama keluarga dapat menikmati suasana perayaan kemerdekaan dengan lebih nyaman.

“Bagi para orangtua yang mengajak anak, kawasan Monas juga menjadi tempat bermain. Jadi ada banyak sekali permainan-permainan anak yang kami sediakan di kawasan Monas sepanjang hari pada tanggal 17 Agustus. Kemudian, di Pesta Rakyat itu, di kawasan Monas juga ada panggung hiburan. Jadi berbagai hiburan akan kami sediakan bagi masyarakat untuk menikmati hiburan sepanjang tanggal 17, dari pagi sampai malam,” imbuh Juri.

Tidak hanya itu, Juri menjelaskan sejumlah pertunjukan spesial juga akan memeriahkan perayaan, di antaranya pertunjukan drone show, video mapping, dan pesta kembang api (fireworks) yang akan digelar di kawasan Monas. Pemerintah juga menyiapkan makanan gratis bagi masyarakat yang berkunjung ke lokasi Pesta Rakyat.