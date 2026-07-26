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Jubir Otorita IKN Troy Pantouw Sibuk Persiapkan HUT ke-81 RI di Ibu Kota Nusantara Sebelum Meninggal

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |13:35 WIB
Jubir Otorita IKN Troy Pantouw Sibuk Persiapkan HUT ke-81 RI di Ibu Kota Nusantara Sebelum Meninggal
Foto: Okezone
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JAKARTA - Staf Khusus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bidang Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Harold Yohanes Pantouw, disebut masih mempersiapkan rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Nusantara sebelum meninggal pada Sabtu, 25 Juli 2026.

Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan, dirinya terakhir berkomunikasi secara intens dengan Troy pada Jumat (24/7/2026) terkait persiapan peringatan HUT RI yang akan digelar pada Agustus mendatang. Namun esok harinya, Bimo dikejutkan dengan kabar berpulangnya Troy.

"Kalau dari saya pribadi, saya terakhir kita memang intens untuk melakukan namanya persiapan kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini. Itu terakhir hari Jumat siang. Dan beliau itu sehat-sehat saja, tidak ada namanya keluhan apa pun," kata Bimo kepada wartaean di Rumah Duka dan Krematorium Sentosa RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026).

Bimo mengatakan, seluruh jajaran Otorita IKN saat ini memang tengah disibukkan dengan persiapan berbagai agenda peringatan kemerdekaan di Nusantara.

"Semuanya ya sibuk, semua kami pasti sedang melakukan persiapan untuk perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Semua kita fokus di bulan Agustus nanti kita akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan-kegiatan yang ada di Nusantara," ujarnya.

Meski kehilangan salah satu pejabat yang terlibat dalam persiapan tersebut, Bimo memastikan seluruh agenda peringatan HUT ke-81 RI tetap berjalan sesuai rencana.

"Pasti semua berjalan dengan sesuai dengan rencana-rencana yang memang sudah kita persiapkan. Saya rasa tidak ada hubungannya dengan proses dari rencana-rencana kegiatan kita ini. Benar-benar kita juga agak sedikit shock," katanya.

 

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