Upacara HUT Ke-81 RI Bakal Digelar di Jakarta dan IKN? Ini Kata Istana

JAKARTA - Pemerintah masih belum memberikan kepastian terkait lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, apakah akan digelar di Istana Merdeka Jakarta dan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bersamaan.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengatakan, pemerintah akan menyampaikan secara resmi berbagai informasi terkait penyelenggaraan HUT ke-81 RI dalam waktu dekat. “Ya termasuk itu yang nanti kita akan sampaikan secara resmi,” ungkap Juri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Juri, pemerintah saat ini baru mengumumkan pelaksanaan sayembara dan polling pemilihan logo HUT ke-81 RI. Setelah proses tersebut selesai, pemerintah akan menetapkan logo resmi sekaligus meluncurkan rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan tahun 2026.

“Jadi nanti akan ada selain logo kan nanti kan ada launching rangkaian kegiatan HUT ke-81 RI. Jadi ini kan baru launching atau pengumuman ya tentang sayembara atau polling pemilihan logo. Nanti setelah itu kita akan tentukan logo resminya, dan nanti akan ada penyampaian serangkaian kegiatan HUT RI di tahun 2026. Jadi nanti kita tunggu saja,” jelasnya.

Sementara itu, pemerintah secara resmi juga meluncurkan jajak pendapat (polling) pemilihan logo dan identitas visual HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Untuk pertama kalinya dalam sejarah penyusunan identitas visual peringatan kemerdekaan, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam menentukan logo resmi HUT RI melalui mekanisme polling publik.