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Laga Chelsea Vs AC Milan di GBK, 1.200 Personel Gabungan Disiagakan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |14:25 WIB
Laga Chelsea Vs AC Milan di GBK, 1.200 Personel Gabungan Disiagakan
Pengamanan polisi (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan 1.200 personel gabungan untuk mengamankan pertandingan Chelsea FC melawan AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (8/8/2026).

Ribuan personel tersebut terdiri dari 869 anggota Polda Metro Jaya, 165 personel Polres Metro Jakarta Pusat, 65 personel BKO TNI, serta 101 personel Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Personel Pemprov DKI Jakarta yang terlibat dalam pengamanan berasal dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, pengamanan disiapkan secara berlapis untuk memastikan pertandingan berlangsung aman, tertib, dan lancar.

“Sebanyak 1.200 personel gabungan kami siapkan untuk memberikan pelayanan dan pengamanan kepada pemain, ofisial, wasit, penonton, serta masyarakat di sekitar kawasan GBK,” kata Budi.

 

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