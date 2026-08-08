Ratusan Senjata Angin di Sekolah Jaksel Punya Izin Impor, Polisi Bakal Periksa Eks Ketua Yayasan

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyebut penyidik telah mengantongi dokumen izin impor 995 senjata angin, yang ditemukan di sebuah sekolah di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Ratusan senjata tersebut diketahui diimpor melalui PT Lokta Karya Perbakin (LKP). Polisi selanjutnya akan mendalami tujuan impor serta kesesuaian jumlah senjata dengan dokumen manifes.

"Untuk izin impor kita sudah mengetahui bahwa PT LKP dengan inisial adalah saudara IWD," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, Sabtu (8/8/2026).

Polisi akan memeriksa mantan Ketua Yayasan berinisial IWD untuk mendalami asal-usul hingga tujuan impor ratusan senjata angin tersebut. IWD dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada pekan depan.

"Nah, untuk mengetahui impor dari negara mana, kami lagi mengatur untuk menjadwalkan pemanggilan terhadap saudara IWD di minggu depan," tambah Budi.