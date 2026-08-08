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Kebakaran Bromo Meluas hingga Lumajang, Petugas Gabungan Buat Sekat Api

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |03:00 WIB
Kebakaran Bromo Meluas hingga Lumajang, Petugas Gabungan Buat Sekat Api
Kebakaran Bromo Meluas hingga Lumajang
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LUMAJANG – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) terus meluas hingga mendekati perbatasan Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Jumat (7/8/2026). Petugas membuat sekat pembatas api (firebreak) di area rawan.

Petugas gabungan yang terdiri atas BPBD Kabupaten Lumajang, TNI-Polri, Balai Besar TNBTS, serta relawan diterjunkan ke titik perbatasan untuk mengisolasi pergerakan si jago merah.

"Petugas di lapangan terus berupaya membuat sekat api dan menyiram tanaman sekitar agar titik api bisa disekat dan tidak terus meluas masuk ke wilayah hukum Lumajang," ujar Kalaksa BPBD Kabupaten Lumajang, Is Nugroho, Jumat (7/8/2026).

Menggunakan peralatan seadanya, para petugas bahu-membahu membersihkan vegetasi serta menyiramkan air ke tanaman yang belum tersambar api.

Langkah lokalisasi ini diambil sebagai benteng pertahanan agar vegetasi di wilayah Lumajang tidak ikut terlahap api.

Kondisi di lapangan terbilang cukup berat lantaran banyaknya semak belukar dan tanaman kering yang sangat mudah terbakar, ditambah tiupan angin kencang di dataran tinggi Bromo yang membuat arah titik api sulit ditebak.

 

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