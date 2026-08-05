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Kebakaran Hutan Picu Efek Domino, Legislator Perindo Perjuangkan Perlindungan UMKM Kalteng

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |13:48 WIB
Kebakaran Hutan Picu Efek Domino, Legislator Perindo Perjuangkan Perlindungan UMKM Kalteng
Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah dari Partai Perindo, Sengkon
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PALANGKA RAYAKebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda Kalimantan Tengah hamper sebulan belakangan ini. Bencana tersebut memicu efek domino, mulai dari petugas yang tumbang akibat kelelahan dan paparan asap hingga merosotnya omzet pelaku UMKM, sehingga diperlukan langkah penanganan yang tidak hanya berfokus pada pemadaman api.

Situasi di lapangan menunjukkan beratnya penanganan karhutla. Sedikitnya lima hingga enam personel Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah dilaporkan tumbang akibat kelelahan dan paparan asap setelah hampir sebulan berjibaku memadamkan api yang terus meluas.

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Tengah dari Partai Perindo, Sengkon, menilai penanganan karhutla perlu memperhatikan dampak ekonomi yang mulai dirasakan masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan pedagang kecil yang terdampak kabut asap.

"Pembatasan aktivitas membuat omzet pedagang kecil dan UMKM menurun. Pemda perlu menyiapkan skema relaksasi atau insentif bagi UMKM di wilayah terdampak," ujar Sengkon saat dihubungi, Rabu (5/8/2026).

Perlindungan terhadap UMKM juga dapat dilakukan melalui kebijakan belanja pemerintah. Menurutnya, kebutuhan logistik Satgas Karhutla sebaiknya dipenuhi dengan melibatkan UMKM dan koperasi lokal agar perputaran ekonomi masyarakat tetap terjaga di tengah bencana.

"Kebutuhan makanan, masker, hingga vitamin bagi Satgas bisa dibeli dari UMKM setempat. Ini menjadi bentuk gotong royong yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat," katanya.

 

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