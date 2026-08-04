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Usai Hilang Kontak, Dua Pendaki Gunung Piramid Ditemukan Tewas di Jurang Sedalam 60 Meter

Riski Amirul Ahmad , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |21:30 WIB
Usai Hilang Kontak, Dua Pendaki Gunung Piramid Ditemukan Tewas di Jurang Sedalam 60 Meter
Dua Pendaki Gunung Piramid Ditemukan Tewas (foto: freepik)
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BONDOWOSO - Dua pendaki Gunung Piramid di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang sebelumnya dilaporkan hilang kontak (lost contact), ditemukan dalam kondisi tewas di dasar jurang sedalam sekitar 60 meter, Selasa (4/8/2026).

Kedua korban diketahui bernama Maliya Finda (51), warga Wonokromo, Surabaya, serta Erfan (35), pemandu lokal yang merupakan warga Desa Traktakan, Kecamatan Wonosari, Bondowoso.

Kapolres Bondowoso, AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, jenazah kedua korban ditemukan sekitar pukul 12.13 WIB di bawah jalur Punggung Naga, sekitar 60 meter dari puncak Gunung Piramid.

"Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kedua jenazah berada dalam posisi tertelungkup dan tersangkut di ranting pohon dengan jarak sekitar lima meter," ujar Aryo.

Tim SAR gabungan telah berhasil mencapai titik lokasi ditemukannya korban. Namun, proses evakuasi belum dapat dilakukan karena medan yang terjal serta kondisi yang tidak memungkinkan.

 

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