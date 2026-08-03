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5 Warga Tewas Dibantai Secara Brutal, Jenderal Tempur Kopassus Geram Turun Tangan Kejar KKB

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |18:27 WIB
5 Warga Tewas Dibantai Secara Brutal, Jenderal Tempur Kopassus Geram Turun Tangan Kejar KKB
Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto/ist
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PAPUA -Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua melakukan penyerangan terhadap pekerja secara brutal di Distrik Wonimo Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Akibat peristiwa tersebut, 5 orang tewas.

Korban adalah Barengga dan Alfods asal suku Papua serta Arman Sibarani dan Erlin Aritonang asal Suku Batak Sumatera Utara pekerja di PT Sutan Harauli Jaya, sementara satu orang lainnya belum diketahui identitasnya.

Korban dibunuh secara sadis oleh KKB pimpinan Serius Wanimbo alias Joni Wanimbo alias Botak Wanimbo, dan pimpinan Teranus Enumbi.

“2 Kelompok OPM tiba-tiba muncul dari kegelapan malam dan langsung menyerang dengan menghujani camp dengan peluru tajam,” ujar Pangkogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto, Senin (3/8/2026).

Jenderal Kopassus tersebut mengatakan, aksi biadab dan pengecut yang dilakukan KKB terhadap warga sipil ini, dilakukan 2 kelompok KKB tersebut untuk mengganggu dan menghentikan pembangunan jalan nasional sebagai akses antar wilayah di pelosok pegunungan Papua guna mendenyutkan kehidupan sosial khususnya ekonomi masyarakat, dan jalan masuk berbagai program pembangunan dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

“Saat proses evakuasi dilakukan, 20 personel Satgas TNI dari Koops Habema yang berada dibawah kendali Kogabwilhan III, melihat dan langsung mengejar 2 orang Anggota OPM pimpinan Botak Wanimbo bersenjatakan senapan serbu otomatis jenis SS1 di sekitar lokasi,”ujarnya.

“Karena ketakutan dan buru-buru melarikan diri ke dalam rimba, salah seorang anggota OPM meninggalkan 1 lade senapan serbu SS1 miliknya,” lanjutnya.

Dikatakannya, Personel Satgas TNI berhasil menemukan 7 pekerja yang selamat, dan mengevakuasi 4 rekannya yang tewas akibat kebiadaoan OPM. Saat ini seluruh korban pembantaian KKB sudah berada di RSUD Mulia Kabupaten Puncak Jaya.

 

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