Breaking News! KM Mutiara Sentosa 2 Terbakar Hebat, Penumpang Terjun ke Laut

JAKARTA - Kapal KM Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makasar mengalami kebakaran hebat pada Minggu (2/8). Peristiwa terjadi di perairan Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Kepala Kantor SAR Surabaya, Nanang Sigit mengatakan, laporan kebakaran diterima pada pukul 08.25 WIB. Tim langsung dikerahkan untuk melakukan evakuasi terhadap penumpang.

"Kondisi kapal hampir terbakar habis dan penumpang kapal berada di anjungan dan haluan," kata Nanang dalam keterangan tertulis, Minggu (2/8/2026).

Nanang menyampaikan 220 orang setidaknya berada dalam kapal tersebut. Sebanyak 180 merupakan penumpang dan 40 lainnya merupakan kru kapal.

"Beberapa penumpang melompat ke laut dan langsung dievakuasi oleh Kapal TB Hasnur 26," tutup Nanang.

Hingga berita ini ditayangkan proses evakuasi terhadap penumpang masih dilakukan. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

(Fahmi Firdaus )

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