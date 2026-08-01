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BNPB Perkuat Penanganan Karhutla di Kalteng, OMC Digelar Siang hingga Malam

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |14:10 WIB
BNPB Perkuat Penanganan Karhutla di Kalteng, OMC Digelar Siang hingga Malam
Kepala BNPB Suharyanto (foto: dok BNPB)
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JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain mengoptimalkan pemadaman di darat, BNPB juga meningkatkan dukungan udara melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan menambah armada pesawat, memastikan ketersediaan bahan semai, hingga membuka kemungkinan operasi dilakukan pada malam hari.

Kepala BNPB Suharyanto menginstruksikan agar pesawat OMC dapat dioperasikan secara fleksibel kapan pun diperlukan, termasuk pada malam hari apabila BMKG mendeteksi potensi pertumbuhan awan hujan. Karena itu, BMKG diminta terus memantau perkembangan awan sebagai dasar pelaksanaan operasi penyemaian.

"Baru saja kita rapat koordinasi sambil melihat OMC oleh tim gabungan, setiap hari BMKG melihat apakah bisa dilaksanakan OMC? Jadi bisa tidaknya OMC itu sangat bergantung pada awan hujan. Tidak ada alasan untuk tidak terbang selama masih ada potensi pertumbuhan awan hujan. Jadi tidak terbangnya kalau tidak ada awan hujan saja," tegas Suharyanto, Sabtu (1/8/2026).

BNPB juga mengarahkan agar penyemaian Natrium Klorida (NaCl) diprioritaskan di wilayah dengan tingkat kebakaran tinggi, yakni Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya. Sementara itu, pemantauan cuaca dan potensi penyemaian terus dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

"Ini akan menjadi atensi kami, semua pihak yang terlibat dalam OMC ini, saya perintahkan agar kalau ada pertumbuhan awan arahkan ke tempat-tempat yang terjadi pembakaran," katanya.

 

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Topik Artikel :
Kebakaran Hutan BNPB Karhutla
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