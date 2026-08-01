Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BNPB Catat 34 Bencana dalam 24 Jam, Karhutla Masih Mendominasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |12:35 WIB
BNPB Catat 34 Bencana dalam 24 Jam, Karhutla Masih Mendominasi
Karhutla (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 34 kejadian bencana terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam periode Jumat (31/7) pukul 07.00 WIB hingga Sabtu (1/8) pukul 07.00 WIB. Dari jumlah tersebut, 31 kejadian dilaporkan berdampak signifikan.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan kejadian bencana dalam periode tersebut didominasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan yang melanda sejumlah daerah.

"Berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah kejadian baru didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana kekeringan di beberapa wilayah Indonesia," ujar Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/8/2026).

Di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, karhutla terjadi pada Kamis (30/7). Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kebakaran dipicu cuaca yang sangat terik sehingga lahan mudah terbakar dan api cepat menjalar.

"Hasil kaji cepat sementara oleh tim BPBD Kabupaten Pinrang, kebakaran menghanguskan sekitar tiga hektare lahan yang masuk wilayah Kelurahan Temmassarangnge, Kecamatan Paleteang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kondisi terkini, Jumat (31/7), api telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan," kata Abdul Muhari yang akrab disapa Aam.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kebakaran lahan BNPB Karhutla
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/337/3233356//pemerintah-9Sk2_large.jpg
BNPB Perkuat Penanganan Karhutla Antisipasi Puncak El Nino
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/337/3233282//karhutla-GBMq_large.jpg
BMKG: Waspadai Potensi Karhutla Jelang Puncak Kemarau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/340/3232845//karhutla-Az6m_large.jpg
Karhutla di Pulau Jawa, 11 Hektare Lahan Ludes Terbakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/337/3232815//karhutla-AjhP_large.jpg
BNPB: Karhutla Dominasi Bencana di Wilayah Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/337/3232812//menteri_kehutanan_raja_juli_antoni-R3Jz_large.jpeg
Prabowo Panggil Menhut hingga Kepala BMKG, Bahas Potensi dan Pencegahan Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/337/3232736//viral-KHfh_large.jpg
El Nino Semakin Menguat, BMKG: Waspada Kekeringan hingga Karhutla Awal Agustus 2026!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement