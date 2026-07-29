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Karhutla di Pulau Jawa, 11 Hektare Lahan Ludes Terbakar

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |06:06 WIB
Karhutla di Pulau Jawa, 11 Hektare Lahan Ludes Terbakar
Karhutla (Foto: BNPB)
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JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda berbagai daerah di Pulau Jawa menghanguskan 11,4 hektare lahan. Adapun peristiwa pertama terjadi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

"Karhutla melanda empat hektare lahan di Desa Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, pada Sabtu (25/7) pukul 01.30 WIB," ucap Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (28/7/2026).

Ia melanjutkan, lahan yang terdampak merupakan kawasan hutan milik Perhutani. Menurutnya, tim mengalami kesulitan melakukan pemadaman lantaran titik api berada di kawasan perbukitan yang jauh dan sulit dijangkau.

"Pada Senin (27/7), tim di lapangan melaporkan titik api kembali teramati akibat hembusan angin yang membawa bara api sehingga mudah menyulut daun, rumput, dan serasah kering," sambungnya.

Selanjutnya, pada Minggu 26 Juli, karhutla melanda Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Si jago merah melalap satu hektare lahan tebu tepatnya di Desa Jepangrejo.

Pada hari yang sama, satu hektare lahan tebu di Desa Giriwono, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, juga dilaporkan dilalap api. Abdul menyebut saat ini api sudah berhasil dipadamkan.

Karhutla juga melanda area persawahan di Dukuh Srimulyo, Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, pada Senin 27 Juli. Api diduga dipicu pembakaran sampah di area persawahan tersebut.

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Topik Artikel :
Kebakaran Hutan BNPB karhutla
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