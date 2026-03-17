HOME NEWS NUSANTARA

Kebakaran Lahan di Kawasan Merbau Pelalawan Berhasil Dikendalikan

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |09:42 WIB
Kebakaran Lahan di Kawasan Merbau Pelalawan Berhasil Dikendalikan
Ilustrasi Karhutla (Foto: Dok Okezone)
PELALAWAN – Kebakaran lahan di kawasan Desa Merbau dan hutan Merbau, Kabupaten Pelalawan, Riau, berhasil dikendalikan. Upaya pemadaman dilakukan tim gabungan dan masih proses pendinginan lahan untuk memastikan tidak ada lagi titik panas.

“Alhamdulillah, kebakaran lahan saat ini sudah dapat dikendalikan dan tim masih terus melakukan proses pendinginan di beberapa titik untuk memastikan situasi benar-benar aman,” ujar Humas Koperasi Riau Tani Berkah Sejahtera (RTBS), Edi Maskur, dikutip Selasa (17/3/2026).

Cuaca panas serta angin kencang menjadi faktor yang mempercepat merambatnya kebakaran di area lahan. Edi pun mengungkap dampak kebakaran lahan tersebut, yakni 1 unit alat berat Excavator milik RTBS terdampak kebakaran. Selain itu, sebagian area kebun yang sebelumnya telah dilakukan proses stacking dan penanaman juga terdampak kebakaran.

Namun, pihaknya mengapresiasi seluruh pihak yang membantu proses penanganan kebakaran,mulai dari unsur TNI, Polri, masyarakat setempat, Tim PT Arara Abadi, Tim PT Adei, PT Serikat Putra, Gapoktan Merbau, Tim Manggala Agni, serta Tim KLHK Riau. Semuanya bahu-membahu untuk melakukan upaya pemadaman.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama membantu proses penanganan kebakaran di lapangan, termasuk pihak-pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu,” ujarnya.

Kebakaran lahan menjadi pelajaran untuk terus meningkatkan pengawasan, kesiapsiagaan, serta upaya pencegahan kebakaran lahan, khususnya saat cuaca panas dan angin kencang. Selain itu, pihaknya menekankan komitmen dalam mendukung perlindungan lingkungan dan pengendalian kebakaran lahan melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

(Arief Setyadi )

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/337/3205295/karhutla-uRmE_large.jpg
Strategi BNPB Cegah Karhutla: Modifikasi Cuaca hingga Kerahkan Helikopter Pemadam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3179943/menhut_dan_menkeu-ns5k_large.jpg
Menhut Bertemu Purbaya Bahas Persoalan Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179035/pemerintah-iEhQ_large.jpg
Kapolri Sinergi dengan Menhut Raja Juli Atasi Kebakaran Hutan dan Lahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/337/3166067/pkh-UNzB_large.jpg
Satgas PKH Tidak Langsung Proses Pidana Penambang Ilegal, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/340/3164099/lahan-zZli_large.jpg
Pemilik Lahan Terbakar 181 Hektare di Jambi Akhirnya Memenuhi Pemeriksaan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/337/3160724/karhutla-7VW9_large.jpg
Presiden Instruksikan Panglima TNI Atasi Karhutla, Pangdam Bukit Barisan Turun Langsung ke Rohil
