Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Ungkap Potensi Cuaca pada 2026 Lebih Kering, Ingatkan Waspada Karhutla

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |06:09 WIB
BMKG Ungkap Potensi Cuaca pada 2026 Lebih Kering, Ingatkan Waspada Karhutla
BMKG Ungkap Potensi Cuaca pada 2026 Lebih Kering, Ingatkan Waspada Karhutla (Ist)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan potensi kondisi cuaca yang lebih kering pada 2026 sehingga perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). 

Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, saat menghadiri Apel Nasional Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin.

Apel nasional sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengantisipasi serta menanggulangi potensi Karhutla, khususnya di wilayah rawan seperti Provinsi Riau. 

Kegiatan tersebut juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla di Indonesia.

Dalam paparannya, Faisal menjelaskan, pada 2025 kondisi cuaca di Indonesia dipengaruhi fenomena La Nina lemah pada awal dan akhir tahun sehingga kondisi relatif lebih basah. Namun pada 2026, mulai April, fenomena El Niño–Southern Oscillation (ENSO) dan Indian Ocean Dipole diprediksi berada pada fase netral, tidak terjadi La Nina maupun El Nino. 

Kondisi netral tersebut mengindikasikan curah hujan yang cenderung lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan sedikit di bawah rata-rata klimatologis 30 tahun terakhir.

“Artinya, kita harus bersiap karena tantangan Karhutla tahun ini akan lebih berat akibat kondisi yang lebih kering,” ujar Faisal dalam keterangannya, dikutip Sabtu (7/3/2026).

Ia menjelaskan, wilayah ekuator seperti Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat saat ini mengalami fase “kemarau kecil”. Masih terdapat peluang hujan sebelum memasuki puncak musim kemarau pada Juni hingga Agustus. 

Momentum ini dimanfaatkan untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna menurunkan hujan dan membasahi lahan gambut agar lebih jenuh air sebelum periode kering mencapai puncaknya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/338/3205385//hujan-Sk2j_large.jpg
Awas! Hujan Diprediksi Guyur Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/337/3205295//karhutla-uRmE_large.jpg
Strategi BNPB Cegah Karhutla: Modifikasi Cuaca hingga Kerahkan Helikopter Pemadam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/338/3205215//hujan-oRxc_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205151//kekeringan-Qlzj_large.jpg
BMKG Prediksi Puncak Musim Kemarau Terjadi Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205098//kekeringan-52XI_large.jpg
BMKG Prediksi Musim Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205079//gelombang_tinggi-GC1f_large.jpg
Peringatan Dini BMKG: Waspada Gelombang Tinggi hingga 6 Meter pada 5-8 Maret 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement