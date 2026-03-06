Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Prediksi Puncak Musim Kemarau Terjadi Agustus 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |02:04 WIB
BMKG Prediksi Puncak Musim Kemarau Terjadi Agustus 2026
BMKG Prediksi Puncak Musim Kemarau Terjadi Agustus 2026 (Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi,Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus 2026. 

Berdasarkan hasil analisis BMKG, puncak musim kemarau pada bulan Agustus 2026 mencakup 429 ZOM atau sekitar 61,4% wilayah Indonesia. Wilayah lain akan mengalami puncak kemarau pada Juli (12,6%) dan September (14,3%).

Wilayah yang memasuki puncak musim kemarau pada Juli, meliputi sebagian wilayah Sumatra, Kalimantan bagian tengah dan utara, serta merambah ke sebagian kecil Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga wilayah barat Pulau Papua.

Memasuki bulan Agustus, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau semakin meluas secara signifikan. Kondisi kering ini akan mendominasi wilayah Sumatra bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, seluruh wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta sebagian Maluku dan Pulau Papua.

Pada periode September, puncak musim kemarau masih dialami di sebagian Lampung, sebagian kecil Jawa, dan sebagian besar NTT. Selain itu, puncaknya akan dirasakan di wilayah Sulawesi bagian utara dan timur, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta sebagian kecil Pulau Papua.

BMKG memproyeksikan, musim kemarau 2026 secara umum akan bersifat Bawah Normal atau lebih kering dari biasanya di 451 ZOM (64,5%) dan Normal di 245 ZOM (35,1%). Sebaliknya, hanya terdapat 3 ZOM (0,4%) di wilayah Gorontalo dan Sulawesi Tenggara yang berpotensi mengalami kemarau Atas Normal atau lebih basah.

"Dengan kondisi ini, durasi musim kemarau di 57,2% wilayah Indonesia diprediksi lebih panjang dari normalnya," kata Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani di Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205098/kekeringan-52XI_large.jpg
BMKG Prediksi Musim Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204680/hujan-a3Tg_large.jpg
BMKG Prediksi Jabodetabek Berpotensi Hujan Lebat pada 3-7 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/337/3204319/banjir_rob-L8mQ_large.jpg
Peringatan Dini BMKG: Waspada Banjir Rob di Pesisir Indonesia hingga 13 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/337/3203323/bmkg-SagK_large.jpg
Peringatan Dini BMKG, Waspada Potensi Hujan Lebat hingga 2 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/338/3202903/hujan-zam3_large.jpg
Peringatan Dini BMKG: Waspada Hujan Lebat Guyur Jabodetabek hingga 25 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201511/daryono_bmkg-HrUa_large.jpg
Daryono Mengundurkan Diri sebagai Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement